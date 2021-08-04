"Захват здания": мужчина с гранатой зашел в Кабмин, – видео

Неизвестный мужчина утром 4 августа зашел с гранатой в здание Кабинета Министров. Известно, что он уже выдернул чеку.

Мужчина требует, чтобы его впустили внутрь здания. В противном случае он угрожает взорвать гранату.

Заходи бл*ть, за**али! Я сейчас ее отпущу! (гранату – 24 канал) Пошли со мной! Я живым не уйду отсюда, я сяду на 10 лет,

– восклицал мужчина.

Неизвестный несколько раз заявил, что ему все уже надоело: "Вы ни на что не реагируете". В то же время женщину, которая хотела пройти в здание, он призывал уйти прочь: "Женщина, уходите отсюда, я вас прошу".

На видео слышно, что охрана призывает мужчину успокоиться и уверяет, что все проблемы можно решить спокойно. Однако тот на их слова не реагирует.

Неизвестный может быть ветераном войны

Депутат Ирпенского горсовета Антон Головенко в комментариях под видео написал, что неизвестный мужчина – ветеран войны.



Напавший на Кабмин – ветеран войны / Скриншот 24 канала

Неизвестный пришел в Кабмин с гранатой: видео

Мужчина говорит, что живым не выйдет: видео

Силовики готовятся к штурму

В полиции журналистам 24 канала рассказали, что на месте происшествия уже работают все экстренные службы. Более подробную информацию обещают обнародовать позже. По данным телеграм-каналов, спецподразделение уже готовится штурмовать здание. На видео видно силовиков, которые направляются под Кабмин.

В Киеве уже ввели специальную полицейскую спецоперацию. Сейчас с мужчиной проводят переговоры.

Спецназовцы готовятся к штурму: видео

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