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      Захват украинских моряков и кораблей: в Гааге пройдут первые слушания

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      В четверг в Гааге пройдут первые слушания по захвату Россией украинских моряков и кораблей

      В четверг, 21 ноября в Гааге состоятся первые слушания по делу о захвате Россией трех украинских кораблей и 24 моряков. Это захват произошел в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива. Тогда Россия захватила украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

      Как сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, вышеуказанное дело касается нарушения иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву, передает пресс-служба украинского МИД.

      Важно! Захваченные украинские корабли уже плывут в Одессу: карта

      Зеркаль подчеркнула, что борьбу за моряков и корабли Украины начала "с самого момента их незаконного задержания".

      1 апреля 2018 года в соответствии с требованиями Международной Конвенции ООН по морскому праву мы сообщили России о споре за Конвенцию ООН по морскому праву. Потому что захват и удерживание украинских Военно-морских кораблей и членов их экипажей является грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права. Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал РФ немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей,
      – отметила дипломат.

      По ее словам, приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью украинского МИД. Зато цель ведомства – это установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года.

      Также Зеркаль напомнила, как разворачивались события по делу "Арктик Санрайз" (Нидерланды против России):

      • 4 октября 2013 года – Нидерланды инициировали это дело;
      • 22 ноября 2013 года – приказ Международного трибунала по морскому праву об освобождении;
      • 29 ноября 2013 года – Россия освободила экипаж;
      • 6 июня 2014 года – Россия освободила судно,
      • 14 августа 2015 года – решение арбитражного трибунала, которым признано нарушение Россией Конвенциии ООН по морскому праву и обязаны выплатить компенсацию в пользу королевства Нидерланды.

      Обратите внимание! Дело захваченных украинских моряков: Россию уличили во лжи

      Мы также собираемся пройти этот путь и доказать всему миру и арбитражному трибуналу, проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе в отношении уголовного преследования наших моряков, является нарушением норм международного права,
      – подытожила Зеркаль.

      Ранее адвокат Николай Полозов отмечал, что по возвращении Украине захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков. Впоследствии он добавил, что в оккупированную Керчь, где находились захваченные корабли, прибыл следователь, занимающийся делом украинских моряков.

      Как Россия захватывала украинские корабли: коротко

      • 25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России вблизи Керченского пролива, на границе Черного и Азовского морей, протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      • После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватив 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".
      • Также россияне взяли в плен 24 украинских моряка и впоследствии их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      • Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
      • В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".
      • В начале сентября Россия все же освободила захваченных моряков и они в рамках обмена пленными вернулись в Украину.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Возвращение захваченных кораблей Новости политики Конфликт в Азовском море Судьи МИД Украины Елена Зеркаль Украинские моряки в плену
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