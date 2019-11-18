Захват украинских моряков и кораблей: в Гааге пройдут первые слушания
В четверг, 21 ноября в Гааге состоятся первые слушания по делу о захвате Россией трех украинских кораблей и 24 моряков. Это захват произошел в ноябре 2018 года вблизи Керченского пролива. Тогда Россия захватила украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".
Как сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, вышеуказанное дело касается нарушения иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву, передает пресс-служба украинского МИД.
Важно! Захваченные украинские корабли уже плывут в Одессу: карта
Зеркаль подчеркнула, что борьбу за моряков и корабли Украины начала "с самого момента их незаконного задержания".
1 апреля 2018 года в соответствии с требованиями Международной Конвенции ООН по морскому праву мы сообщили России о споре за Конвенцию ООН по морскому праву. Потому что захват и удерживание украинских Военно-морских кораблей и членов их экипажей является грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права. Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал РФ немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей,
– отметила дипломат.
По ее словам, приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью украинского МИД. Зато цель ведомства – это установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года.
Также Зеркаль напомнила, как разворачивались события по делу "Арктик Санрайз" (Нидерланды против России):
- 4 октября 2013 года – Нидерланды инициировали это дело;
- 22 ноября 2013 года – приказ Международного трибунала по морскому праву об освобождении;
- 29 ноября 2013 года – Россия освободила экипаж;
- 6 июня 2014 года – Россия освободила судно,
- 14 августа 2015 года – решение арбитражного трибунала, которым признано нарушение Россией Конвенциии ООН по морскому праву и обязаны выплатить компенсацию в пользу королевства Нидерланды.
Обратите внимание! Дело захваченных украинских моряков: Россию уличили во лжи
Мы также собираемся пройти этот путь и доказать всему миру и арбитражному трибуналу, проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе в отношении уголовного преследования наших моряков, является нарушением норм международного права,
– подытожила Зеркаль.
Ранее адвокат Николай Полозов отмечал, что по возвращении Украине захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков. Впоследствии он добавил, что в оккупированную Керчь, где находились захваченные корабли, прибыл следователь, занимающийся делом украинских моряков.
Как Россия захватывала украинские корабли: коротко
- 25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России вблизи Керченского пролива, на границе Черного и Азовского морей, протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.
- После этого россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватив 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".
- Также россияне взяли в плен 24 украинских моряка и впоследствии их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
- Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
- В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".
- В начале сентября Россия все же освободила захваченных моряков и они в рамках обмена пленными вернулись в Украину.