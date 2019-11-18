Захоплення українських моряків і кораблів: у Гаазі пройдуть перші слухання

У четвер, 21 листопада у Гаазі відбудуться перші слухання за справою щодо захоплення Росієюмор трьох українських кораблів і 24 моряків. Це захоплення сталося у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки. Тоді Росія захопила українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".

Як повідомила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, вищезаначена справа стосується порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права, передає пресслужба українського МЗС.

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Зеркаль наголосила, що боротьбу за моряків і кораблі Україна розпочала "з самого моменту їх незаконного затримання".

1 квітня 2018 згідно з вимогами Міжнародної Конвенції ООН з морського права ми повідомили Росію про спір за Конвенцією ООН з морського права. Бо захоплення та утримування українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів є грубим порушенням Росією імунітетів військових кораблів, гарантованих нормами міжнародного звичаєвого і морського права. Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав РФ негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 члени їхніх екіпажів,

– зазначила дипломатка.

За її словами, наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю українського МЗС. Натомість мета відомства – це встановлення порушення права, відновлення його та отримання належної компенсації. Саме це і закладено в позові МЗС від 1 квітня 2019 року.

Також Зеркаль нагадала, як розгорталися події за справою "Арктік Санрайз" (Нідерланди проти Росії):

4 жовтня 2013 року – Нідерланди ініціювали цю справу;

22 листопада 2013 року – наказ Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення;

29 листопада 2013 року – Росія звільнила екіпаж;

6 червня 2014 року – Росія звільнила судно,

14 серпня 2015 року – рішення арбітражного трибуналу, яким визнано порушення Росією Конвенціїї ООН з морського права та зобов’язано сплатити компенсацію на користь королівства Нідерланди.

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Ми також збираємося пройти цей шлях і довести всьому світу та арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, зокрема щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права,

– підсумувала Зеркаль.

Раніше адвокат Микола Полозов зазначав, що після повернення Україні захоплених кораблів Росія повинна припинити кримінальну справу проти українських моряків. Згодом він додав, що до окупованої Керчі, де перебували захоплені кораблі, прибув слідчий, що займається справою українських моряків.

Як Росія захоплювала українські кораблі: коротко

25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моряків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.



Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу