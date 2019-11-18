Повернення захоплених Кремлем кораблів: Полозов вказав на цікаву деталь

Адвокат Микола Полозов розповів, що все йде до того, що передача захоплених Кремлем українських кораблів усе ж відбудеться. Зокрема, в окуповану Керч приїхав слідчий за справою українських моряків. Також тут тривалий час перебували вищезазначені українські судна.

Як розповів Полозов у коментарі "Крим. Реалії", питання про передачу українських кораблів піднімали ще кілька тижнів тому, і про це він говорив зі слідчим. Додамо, що Полозов також веде справу щодо захоплених разом із кораблями українських моряків.

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"Слідчий говорив, що планує поїхати до Керчі та братиме участь в якихось діях з оформлення передачі цих судів. Зараз слідчий виїхав туди і це, ймовірно, свідчить про те, що передача судів все ж відбудеться", – наголосив правозахисник.

Раніше Микола Полозов підкреслював, що після повернення Україні захоплених кораблів Росія повинна припинити кримінальну справу проти українських моряків.

Що відомо про повернення українських кораблів

Повернення має відбутися вже найближчим часом. Самі ж захоплені українські кораблі покинули Керч напередодні, 17 листопада. У якому вони перебувають стані, поки невідомо. Лише є інформація, що окупанти залатали пробоїну, яка утворилася на катері "Бердянськ" під час атаки росіян.

Раніше ЗМІ писали, що Росія має повернути Україні захоплені кораблі до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", яку заплановано на 9 грудня. За даними ресурсу, Росія передасть Україні кораблі зі штатним озброєнням, але без боєприпасів. Водночас повернення кораблів не передбачає повернення особистої зброї українських моряків, рацій та частини суднових документів. Все це російські слідчі розцінюють як речові докази.

У Кремлі ж наголошують, що передача кораблів не має жодного стосунку до нормандської зустрічі. Також у Росії заявляють, що вони ніколи не відмовлялися від передачі Україні кораблів і пропонували їх забрати ще п’ятому президенту Порошенку.

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Як Росія захоплювала українські кораблі: коротко

25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених морzків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України.



Як відбувалося захоплення українських кораблів / Інфографіка 24 каналу