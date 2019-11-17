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      Затримані Росією українські кораблі покидають Керч: фото, відео

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      Захоплені Росією українські катери "Нікополь", "Бердянськ", "Яни Капу" / "Радіо Свобода"

      В окупованій Керчі почали буксирувати затримані в листопаді 2018 року українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу". Очікується, що найближчим часом їх передадуть у відкритому морі Україні. Операція відбувається під контролем кораблів російських прикордонників.

      За інформацією російського видання "Коммерсант" з посиланням на очевидців, першим причал Керченського морвокзалу покинув буксир "Яни Капу".

      Зверніть увагу! Захоплені українські кораблі ще у Керчі: Бутусов розповів, що відомо на цей момент

      За деякий час на буксир взяли ще один із українських катерів – "Бердянськ". Зауважимо, що під час захоплення на його борту утворилася пробоїна, проте окупанти її залатали. 

      Захоплені Росією українські кораблі покинули Керч

      За усім процесом стежать російські прикордонники. Крім того, місце стоянки суден оточили правоохоронці.


      Російські правоохоронці оточили керченський порт, де перебували українські кораблі 

      Як пише ресурс "Крим. Реалїі", також з акваторії порту вийшов і український військовий катер "Нікополь". Усі три судна супроводжує російська берегова охорона. Наразі вони прямують Керченською протокою в напрямку Чорного моря.

      Захоплені Росією кораблі пройшли Керченський міст: дивіться відео 

      Про те, що кораблі покинули "Керч" пише й телеграм-канал "Новина". 

      Кораблі, Керч, Крим, Яни Капу, Бердянськ, Нікополь

      Також цю інформацію підтверджує російська інформаційна агенція "РИА Новости". 

       

      Як свідчать дані системи AIS, українські буксири "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", які мають забрати в морі захоплені катери, зараз перебувають за 20-25 кілометрів від південного берега Криму. За даними видання "Думская", передача кораблів має відбутися в районі кримського мису Форос – "Титан", "Гайдамака" та "Сапфір" уже там стоять. 

      Цікаво! Бутусов пояснив, чому повернення захоплених українських кораблів – крок назустріч Росії

      Що відомо про повернення українських кораблів

      Російське видання "Коммерсант" із посиланням на власні джерела повідомляло, що Росія має повернути Україні захоплені кораблі до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки", яку заплановано на 9 грудня.

      За даними ресурсу, українські кораблі зі штатним озброєнням, але без боєприпасів, російські буксири повинні відбуксувати в домовлену сторонами точку, де їх мають зустріти буксири України. Водночас повернення кораблів не передбачає повернення особистої зброї українських моряків, рацій та частини суднових документів. Все це російські слідчі розцінюють як речові докази.

      Кремль інформацію про передачу кораблів підтвердив, але наголосив, що це не має жодного стосунку до нормандської зустрічі.

      Згодом видання "Думская" повідомило, що передача кораблів мала б відбутися уночі проти 17 листопада. Радник президента України Андрій Єрмак, зі свого боку, зауважив, що військові кораблі все ж незабаром повернуться в Україну, але конкретну дату він не назвав. Водночас журналіст Юрій Бутусов переконує, що Росія дійсно поверне Україні захоплені судна та станеться це найближчими днями.

      Як Росія захоплювала українські кораблі: коротко 

      • 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.
      • Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".
      • Також росіяни взяли в полон 24 українських моряків і згодом їх заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.
      • Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
      • У травні 2019-го Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити полонених моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".
      • На початку вересня Росія все ж звільнила захоплених моярків і вони у межах обміну полоненими повернулися до України. 

      Кораблі, Росія, захоплення, Крим, окупація
      Як відбувалося захоплення українських кораблів / Інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Водний транспорт Повернення захоплених кораблів
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