Задержанные Россией украинские корабли покидают Керчь, – росСМИ

В оккупированной Керчи начали буксировать задержанные в ноябре 2019 года украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Ожидается, что в ближайшее время их передадут в открытом море Украине. Операция происходит под контролем кораблей российских пограничников.

По информации российского издания "Коммерсант" со ссылкой на очевидцев, первым причал Керченского морвокзала покинул буксир "Яны Капу".

Через некоторое время на буксир взяли еще один из украинских катеров – "Бердянск". Заметим, что во время захвата на его борту образовалась пробоина, однако оккупанты ее починили.

За всем процессом следят российские пограничники. Кроме того, место стоянки судов оцепили правоохранители.

Как пишет ресурс "Крым.Реалии", также из акватории порта вышел и украинский военный катер "Никополь".

Новость дополняется...