Возвращение захваченных Кремлем кораблей: Полозов указал на интересную деталь

Адвокат Николай Полозов рассказал, что все идет к тому, что передача захваченных Кремлем украинских кораблей все же состоится. В частности, в оккупированную Керчь приехал следователь по делу украинских моряков. Также здесь долгое время находились вышеупомянутые украинские судна.

Как рассказал Полозов в комментарии "Крым. Реалии", вопрос о передаче украинских кораблей поднимали еще несколько недель назад, и об этом он говорил со следователем. Добавим, что Полозов также ведет дело о захваченных вместе с кораблями украинских морякях.

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"Следователь говорил, что планирует поехать в Керчь и будет принимать участие в действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь выехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же состоится", – подчеркнул правозащитник.

Ранее Николай Полозов подчеркивал, что после возвращения Украине захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских моряков.

Что известно о возвращении украинских кораблей

Возвращение должно состояться уже в ближайшее время. Сами же захваченные украинские корабли покинули Керчь накануне, 17 ноября. В каком они находятся состоянии, пока неизвестно. Только есть информация, что оккупанты залатали пробоину, которая образовалась на катере "Бердянск" во время атаки россиян.

Ранее СМИ писали, что Россия должна вернуть Украине захваченные корабли до встречи лидеров стран "нормандской четверки", которая запланирована на 9 декабря. По данным ресурса, Россия передаст Украине корабли со штатным вооружением, но без боеприпасов. В то же время возвращение кораблей не предусматривает возвращения личного оружия украинских моряков, раций и части судовых документов. Все это российские следователи расценивают как вещественные доказательства.

В Кремле же заявляют, что передача кораблей не имеет никакого отношения к нормандской встрече. Также в России заявляют, что они никогда не отказывались от передачи Украине кораблей и предлагали их забрать еще пятому президенту Порошенко.

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Как Россия захватывала украинские корабли: коротко

25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России вблизи Керченского пролива, на границе Черного и Азовского морей, протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Спустя россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".

Также россияне взяли в плен 24 украинских моряков и впоследствии их арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы судна ВМС неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

В начале сентября Россия все же освободила захваченных моряков и они в рамках обмена пленными вернулись в Украину.



Как происходил захват украинских кораблей / Инфографика 24 канала