Захватчики в Херсонской области цинично готовятся праздновать "день России": ситуация на Юге 7 июня

Завершились 104 сутки героического отпора Украины российским оккупантам. В Херсонской области захватчики цинично начали подготовку к празднованию "дня России".

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" накануне нового дня 8 июня. Об актуальной ситуации в регионе – читайте дальше.

Главное за прошедшие сутки Взрыв в Херсоне и жуткие ракетные обстрелы Николаевщины: основное за 104 день войны

Актуальная ситуация на Юге Украины

Вооруженные Силы Украины крепко держат занятые позиции вдоль линии столкновения на Херсонщине и Николаевщине и готовы продвигаться в восточном направлении. Ошеломленный несокрушимостью украинского народа, враг свирепствует и с временно оккупированных территорий бьет системами залпового огня в сторону Николаева.

В попытках запугать украинцев, российские оккупанты, в частности, обстреляли пригород Николаева запрещенными международными конвенциями кассетными боеприпасами неизбирательного действия. В результате вражеского огня страдают сельскохозяйственные поля и объекты инфраструктуры, где вспыхивают масштабные пожары.

Кроме того, российские оккупанты пытались осуществлять воздушную разведку Николаевского района – беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" был успешно уничтожен огнем украинского зенитного ракетного подразделения.

Что происходит в Херсонской области

В ОК "Юг" сообщили, что тяжелая ситуация в Бериславском районе Херсонщины – туда невозможно доставить гуманитарные грузы. Тем временем захватчики приступили к подготовке празднования "дня России" на временно оккупированных территориях области. Кроме того, непосредственно в Херсоне оккупационная "администрация" готова платить украинцам за получение российского паспорта и поддержку так называемого "референдума".

Однако поклонников среди населения почти нет. Херсон регулярно укрывают проукраинские и антиоккупационные листовки, повсюду появляются государственные флаги Украины,

– заверили в оперативном командовании.

Военная ситуация в регионе