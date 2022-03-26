Захватчики покинули центр Славутича и стоят на окраинах

Российские оккупанты отступили из центра Славутича. Сейчас они стоят на окраинах города, а в центре продолжается митинг против захватчиков.

О выходе оккупантов из центра города сообщил мэр Юрий Фомичев. Сейчас он вместе с местными жителями на проукраинском митинге.

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Жители Славутича вместе с городским главой сейчас стоят на центральной площади города. Там с утра митинг против оккупантов.

Захватчики покинули центр города и сейчас они остаются на окраинах Славутича.

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