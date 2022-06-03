Захватчики продолжают бить по украинским городам: какая ситуация по основным направлениям

На сотый день войны Россия продолжает обстреливать украинские города и села. Враг пытается наступать, но без видимого успеха. Продолжаются бои.

2 июня на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили пять атак врага, уничтожили пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины. Подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа "Орлан-10". На других направлениях российские кафиры тоже понесли ощутимые потери.

Стоит внимания После потерь в Северодонецке вряд ли у России есть силы для захватов в Донецкой области, – ISW

Донецкое направление

На Донецком направлении российские кафиры продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия враг не проводил. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива.

Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытался вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не было, отошел на предыдущие позиции.

Северодонецкое направление

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск.

Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

Лиманское направление

В этом направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Проводил штурмовые действия вблизи Студенко, боевые действия продолжаются.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего кафиры вели безуспешные штурмовые действия.

Силами штурмовой и армейской авиации враг нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, Ротов, Новолуганского и Доломитного.

Славянское направление

В Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций.

Проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после нанесенных подразделениями сил обороны потерь отошел.

Вблизи Длинного враг нанес авиаударов силами военной авиации.

Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других.

Попаснянское направление

Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники. Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от роли в боевых действиях.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению. Для этого враг пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории России.

Также с целью снижения наступательного потенциала наших войск, российские оккупанты совершают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Харьковское направление

В этом направлении враг активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий сил обороны Украины.

Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.

Южнобужское направление

На Южнобужском направлении в течение суток враг применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина.

Криворожское направление

На отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия. Получил отпор и отошел на ранее занятые позиции.

Северское направление

Здесь противник активных действий не производил. В то же время нанес ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудового Сумской области.

Также в Сумской области враг обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходыно и Славгород.

Волынское и Подольское направление

В этом направлении основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Одновременно происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах.

Остается угроза нанесения ракетных ударов с территории Беларуси.

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