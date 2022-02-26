Захватчики прорвали оборону напротив Волновахи, но в город не зашли
Утром 26 февраля российским оккупантам удалось прорвать оборону напротив Волновахи. Они обстреляли город, но не зашли туда.
Однако захватчики смогли захватить поселки Николаевка и Новогнатовка. Об этом сообщили в Донецкой областной военно-гражданской администрации, пишет 24 канал.
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После обеда враг оккупировал поселок Бугас и обстрелял из тяжелого вооружения Волноваху. Однако в город россияне не зашли, а обошли его и сейчас находятся в поселке Донское.
По уточненной информации, захватчики цинично палят "Градами" по Волновахской центральной районной больнице. В подвалах медучреждения – около 230 человек.
ВСУ всегда возвращают контроль над населенными пунктами
Стоит заметить, что Вооруженные силы Украины уже неоднократно возвращали себе контроль над селами, городками или городами на всех фронтах и вышеупомянутые населенные пункты не станут исключением!
Победы наших защитников сопровождаются тотальной ликвидацией российских солдат, а также мощным уничтожением военной техники захватчиков.