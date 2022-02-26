Однак загарбники змогли захопити селища Миколаївка та Новогнатівка. Про це повідомили у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації, пише 24 канал.

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Після обіду ворог окупував селище Бугас і обстріляв з важкого озброєння Волноваху. Однак у місто росіяни не зайшли, а обійшли його та наразі перебувають у селищі Донське.

За уточненою інформацією, загарбники цинічно гатять "Градами" по Волноваській Центральній районній лікарні. У підвалах медзакладу – близько 230 людей.

ЗСУ завжди повертають контроль над населеними пунктами

Варто зауважити, що Збройні сили України вже неодноразово повертали собі контроль над селами, містечками чи містами на усіх фронтах і вищезгадані населені пункти не стануть винятком!

Перемоги наших захисників супроводжуються тотальною ліквідацією російських солдатів, а також потужним знищенням військової техніки загарбників.