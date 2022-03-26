Захватчики пытаются давить на население временно оккупированных территорий, - Генштаб

Россияне на временно занятых территориях встретили мощное сопротивление местного населения. Оккупанты растеряны и пробуют подавить сопротивление, но терпят неудачу.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в ночь на 26 марта.

Читайте также Россияне стягивают дополнительные артиллерийские подразделения к границе с Украиной

Отмечается, что враг пытается продолжить осуществление подготовительных мер по введению в обращение российских рублей вместо гривны на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей.

Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь, около 90% населения которых настроены против российских захватчиков, с привлечением подразделений росгвардии,

– продолжили в Генштабе.

"В Харьковской области противник осуществляет ограничение передвижения гражданского населения за счет установления сети блокпостов", – добавили украинские военные.

К слову, сейчас местом практически наибольшего противостояния является Херсон. Жители каждый день выходят на протесты и буквально выгоняют оккупантов из родного города.

Арестович о попытке оккупантов ввести в обращение рубли: смотрите видео