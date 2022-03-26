Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних Сил України в ніч на 26 березня.

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Зазначається, що ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів замість гривні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90 % населення яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням підрозділів росгвардії,

– продовжили у Генштабі.

"На Харківщині противник здійснює обмеження пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів", – додали українські військові.

До слова, нині місцем чи ненайбільшого протистояння є Херсон. Мешканці кожного дня виходять на протести та буквально виганяють окупантів з рідного міста.

Арестович про спробу окупантів ввести в обіг рублі: дивіться відео