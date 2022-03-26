Про це розповіли у Генштабі ЗСУ вночі проти 26 березня. Там наголосили, що все це свідчить про те, що суттєвих змін у тактиці дій противника немає.

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Росія перекидує сили до кордону

"Як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною", – мовиться у повідомленні. Водночас наші військові зазначили, що ці дані уточнюються.

Арестович про вигнання окупантів

Радник глави ОП Олексій Арестович вважає, що знищення та вигнання російських загарбників з України може тривати ще 1 – 2 місяці. За його словами, окупанти не наступатимуть, а гинутимуть під ударами наших захисників. Він звернув увагу й на те, що у ворога – проблеми з постачанням.

Як ЗСУ знищують бронетехніку окупантів: дивіться відео