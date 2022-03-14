Захватчики снимают очередную пропаганду о том, как спасают Энергодар "400 пачками крупы"
Источник:Энергоатом
Оккупанты продолжают пробивать дно. В частности, теперь они снимали очередной материал, как раздают энергодарцам мизерные пакеты с едой. В то же время гумпомощь от нашего государства отобрали себе.
Об этом сообщили в Энергоатоме. Там отметили, что российские оккупанты пытаются вручить жителям Энергодара чрезвычайно "богатые" упаковки с едой.
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Каждый понедельник по горошине
Неужели они думают, что накормят 50-тысячный город с помощью 400 пачек крупы? Разве что каждый понедельник по горошине и только для пенсионеров,
– говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что гуманитарную помощь от Украины, поступившую из Запорожья, оккупанты отобрали себе и не собираются отдавать жителям.
Оккупанты снимают очередное кино с "помощью" в Энергодаре / Фото из телеграм-канала Энергодар
Российские оккупанты в Энергодаре: последнее
- Российские захватчики уничтожают украинские символы во временно оккупированных городах. В частности, в Энергодаре изверги уже разрушили 2 памятника.
- Также сегодня, 14 марта, стало известно, что рашисты уничтожили мост, соединявший Энергодар с Запорожьем. В то же время объехать можно только по плохим дорогам через горячие точки, которые контролирует враг.
- Кроме того, российские оккупанты стоят на въезде в Энергодар и на перекрестках города. Так они не только перекрывают въезды и выезды, но и оказывают систематическое моральное давление на жителей. Очевидцы утверждают, что на месте работают чеченцы, производящие обыски.
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