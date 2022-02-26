Захватчики совершают фейковые звонки с номеров наших военных: как действовать в этой ситуации

Российские захватчики совершают фейковые звонки с номеров украинских военных. Оккупанты рассказывают родным наших воинов недостоверную информацию.

В Государственной службе специальной связи просят проинформировать близких о таких действиях врага.

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Отметили также, что "информация пока проверяется, но если такие звонки действительно будут, то задавайте вопрос на который знаете только вы двое ответ". Например:

Название детского сада, в который ходил;

Номер школы, в которой учился;

День рождения матери.

Помните, что Вооруженные Силы Украины уничтожают захватчиков тысячами и сотнями берут в плен.