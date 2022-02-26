Захватчики совершают фейковые звонки с номеров наших военных: как действовать в этой ситуации
26 февраля 2022 , 12:16Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
Российские захватчики совершают фейковые звонки с номеров украинских военных. Оккупанты рассказывают родным наших воинов недостоверную информацию.
В Государственной службе специальной связи просят проинформировать близких о таких действиях врага.
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Отметили также, что "информация пока проверяется, но если такие звонки действительно будут, то задавайте вопрос на который знаете только вы двое ответ". Например:
- Название детского сада, в который ходил;
- Номер школы, в которой учился;
- День рождения матери.
Помните, что Вооруженные Силы Украины уничтожают захватчиков тысячами и сотнями берут в плен.