У Державній службі спеціального зв'язку просять поінформувати близьких про такі дії ворога.

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Зазначили також, що "інформація наразі перевіряється, але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то ставте питання на яке знаєте лише ви двоє відповідь". Наприклад:

Назва дитячого садочку, в який ходив;

Номер школи, в якій навчався;

День народження матері.

Пам'ятаймо, що Збройні сили України знищують загарбників тисячами та сотнями беруть у полон.