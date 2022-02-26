У Державній службі спеціального зв'язку просять поінформувати близьких про такі дії ворога.
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Зазначили також, що "інформація наразі перевіряється, але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то ставте питання на яке знаєте лише ви двоє відповідь". Наприклад:
- Назва дитячого садочку, в який ходив;
- Номер школи, в якій навчався;
- День народження матері.
Пам'ятаймо, що Збройні сили України знищують загарбників тисячами та сотнями беруть у полон.