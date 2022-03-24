Захватчики забирали еду и превращали все в руины: истории людей, которые вырвались из оккупации

Жители Большой Дымерки Киевской области оказались под временной оккупацией агрессора. Люди, которым удалось эвакуироваться из родного поселка, рассказывают о пережитом ужасе.

Выбраться из большой Дымерки, что в Броварском районе, местным жителям помогли полицейские. Усталые люди рассказали об ужасах блокады.

Ранее В Ирпене и Буче продолжаются бои, но это вопрос времени, – заместитель Кличко

Россияне стреляли вокруг, – местные жители

Местные жители говорят, что утро у них начиналось с вражеских обстрелов. Более того, войска агрессора называли местное население "хохлами", говорили к ним с угрозами и бранью. Российские солдаты говорили украинцам "убираться с их земли".

А потом они начинали, потому что, видимо, обкуренные или пьяные, просто стрелять везде, куда видят,

– рассказал житель Большой Дымерки.

Даже во время эвакуации нелюди не остановились: они приехали нарочно на танках, чтобы напугать людей. Для россиян нет понятия частной собственности: они катались на чужом транспорте – велосипедах, самокатах. Не брезговали и отбирать еду.

Стоит посмотреть: рассказ жителя большой Дымерки после эвакуации