Вибратись з Великої Димерки, що у Броварському районі, місцевим жителям допомогли поліцейські. Втомлені люди розповіли про жахіття блокади.

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Росіяни стріляли навколо, – місцеві жителі

Місцеві жителі кажуть, що ранок в них розпочинався з ворожих обстрілів. Ба більше, війська агресора називали місцеве населення "хохлами", говорили до них з погрозами та лайкою. Російські солдати казали українцям "забиратись з їхньої землі".

А потім вони починали, бо, мабуть, обкурені або п'яні, просто стріляти всюди, куди бачать,

– розповів житель Великої Димерки.

Навіть під час евакуації нелюди не зупинились: вони приїхали навмисне на танках, аби налякати людей. Для росіян немає поняття приватної власності: вони катались на чужому транспорті – велосипедах, самокатах. Не гребували і відбирати їжу.

Варто подивитись: розповідь жителя Великої Димерки після евакуації