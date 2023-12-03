Враг всегда фантазировал и врал, – Штупун о "взятии" Марьинки

1 декабря росСМИ начали писать о том, что якобы оккупанты установили над Марьинкой полный контроль. В ВСУ рассказали, соответствует ли заявление россиян действительности.

Украинские защитники продолжают героически удерживать оборону на восточном фронте. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает 24 Канал.

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Взяли ли россияне Марьинку

По словам Штупуна, за последние сутки Силы обороны отбили на Марьинском направлении 11 атак.

Комментируя заявления российских пропагандистов о "взятии" города, полковник напомнил традиционную черту россиян – лживость.

Враг всегда лгал и фантазировал. В этом случае он тоже лжет. Там продолжаются бои. Как в районе Марьинки, так и в районе Новомихайловки,

– отметил военный.

Что известно о "взятии" Марьинки

1 декабря ряд российских СМИ начал распространять информацию, мол, оккупанты полностью захватили город. Основанием для появления таких сообщений стало заявление солдат из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России.

Тем временем бойцы из 1 батальона 79 ОДШБр ВСУ опровергли полный захват врагом Марьинки.

Аналитики из DeepState уточнили, что россияне подошли к западной границе населенного пункта. На одном из пустых домов, расположенном в серой зоне, они установили флаг. Впрочем, рядом ВСУ все еще держат оборону.

Что говорят в ISW

В Институте изучения войны заявили, что оккупанты в ходе наступательных действий продвинулись в западную Марьинку.

Одна группа российских военных блогеров говорила о полном захвате города, другая группа – о контроле оккупантов над 90 – 95 процентами населенного пункта.

Аналитики отмечают, что существующие геолокационные данные указывают на то, что российские силы контролируют не менее 74 процентов Марьинки. В Генштабе Украины сообщили, что вражеский штурм вблизи Марьинки и Новомихайловки был неудачен.