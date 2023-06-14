Беларусь заявила о получении ядерного оружия: есть ли серьезные угрозы для Украины

В России заявили, что разместят ядерное оружие на территории Беларуси после 7 – 8 июля. В то же время самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко радуется надеждам, что сможет контролировать вооружение.

В случае отчаянных действий России, которые будут нести ядерную угрозу миру, решать возникшие на фоне этого проблемы будут Китай и США. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Чернык.

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Почему ядерные угрозы России уже бессильны

Петр Чернык подчеркнул, что Россия может передать Беларуси боеголовки либо к "Искандерам", либо к Х-47М2 "Кинжал", которые и так часто беспокоят украинцев.

Какая разница, с какой стороны прилетит ракета, если до этого дойдет? Ставим кавычку циркуля в Киеве, отчеркиваем 500 километров, смотрим вправо – будь то Курская область или точка из Беларуси,

– объяснил он.

По его словам, суть вопроса о расположении ядерного оружия потеряла смысл из-за того, что Россия фактически оккупировала Беларусь.

"Если все же до этой катастрофы дойдет, то на этот вопрос будут давать ответы не украинцы, а крупные ядерные государства и в первую очередь США и Китай", – убежден Чернык.

На самом деле гораздо более важный здесь геополитический аспект, потому что таким образом Владимир Путин дает сигнал всему миру, что он готов идти до конца.

Выдержит ли Запорожская АЭС

Петр Чернык сообщил, что ядерный шантаж может касаться и Запорожской АЭС, впрочем, трудно даже спрогнозировать сценарий, когда удар по энергоблоку может его окончательно разрушить.

Все энергоблоки, которые есть в Украине, строились с теми расчетами, что будет мировая война и что станции будут переживать именно такой удар,

– объяснил он.

Конечно, Россия может прибегнуть к провокациям с системами охлаждения Запорожской АЭС, впрочем, это уже будет глобальная проблема, которая коснется не только украинцев.

Передача российского ядерного вооружения Беларуси: главное