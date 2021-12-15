Заявление Богдана прокомментировал первый вице-спикер Александр Корниенко в кулуарах парламента. Он посоветовал бывшему главе Офиса Президента обращаться с такой информацией в Национальное антикоррупционное бюро.

Актуально В Трускавце уже повеселились, – Корниенко высмеял идею Тищенко об элитном корпоративе

Богдан говорил, что за голосования платят в конвертах

Все, кто что-то видели, слышали, пожалуйста, – в НАБУ могут идти, это их подследственность,

– сказал Корниенко.

По словам первого вице-спикера, есть штрафы за неголосование, однако внесен законопроект, чтобы отменить. Сейчас регламентный Комитет – против.

За неголосование депутатов штрафуют, – экс-глава ОП

Отметим, что Богдан такими подробностями поделился в интервью с Дмитрием Гордоном. Он отметил, что слышал, что депутатов штрафуют, когда они не голосуют за необходимые инициативы.

Богдан сказал, что зарплата, которую платят в конвертах, условно составляет "20 тысяч не гривен". Если нардеп не выполняет указания, то она якобы уменьшается.

Читайте также В "Слуге народа" есть проблема с голосованием, – депутат монобольшинства

Коротко об информации о зарплатах в "конвертах" в Раде:

В НАБУ, по словам Артема Сытника, есть 10 заявлений, которые касаются получения нардепами денег в "конвертах".

Ранее о такой практике в Раде сообщала нардеп Анна Скороход и покойный Антон Поляков.

Об этом общался с Николаем Тищенко еще в 2018 году пранкер Джокер.

Смотрите в "Подгорает", чем снова отличились депутаты в Верховной Раде: