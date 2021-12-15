Заявление Богдана прокомментировал первый вице-спикер Александр Корниенко в кулуарах парламента. Он посоветовал бывшему главе Офиса Президента обращаться с такой информацией в Национальное антикоррупционное бюро.
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Богдан говорил, что за голосования платят в конвертах
Все, кто что-то видели, слышали, пожалуйста, – в НАБУ могут идти, это их подследственность,
– сказал Корниенко.
По словам первого вице-спикера, есть штрафы за неголосование, однако внесен законопроект, чтобы отменить. Сейчас регламентный Комитет – против.
За неголосование депутатов штрафуют, – экс-глава ОП
Отметим, что Богдан такими подробностями поделился в интервью с Дмитрием Гордоном. Он отметил, что слышал, что депутатов штрафуют, когда они не голосуют за необходимые инициативы.
Богдан сказал, что зарплата, которую платят в конвертах, условно составляет "20 тысяч не гривен". Если нардеп не выполняет указания, то она якобы уменьшается.
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Коротко об информации о зарплатах в "конвертах" в Раде:
- В НАБУ, по словам Артема Сытника, есть 10 заявлений, которые касаются получения нардепами денег в "конвертах".
- Ранее о такой практике в Раде сообщала нардеп Анна Скороход и покойный Антон Поляков.
- Об этом общался с Николаем Тищенко еще в 2018 году пранкер Джокер.
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