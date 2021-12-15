Заяву Богдана прокоментував перший віцеспікер Олександр Корнієнко у кулуарах парламенту. Він порадив колишньому голові Офісу Президента звертатись з такою інформацією до Національного антикорупційного бюро.

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Богдан казав, що за голосування платять у конвертах

Всі, хто щось бачили, чули, будь ласка – в НАБУ можуть йти, це їхня підслідність,

– сказав Корнієнко.

За словами першого віцеспікера, є штрафи за неголосування, проте внесений законопроєкт, аби скасувати. Наразі регламентний комітет – проти.

За неголосування депутатів штрафують, – ексголова ОП

Зазначимо, що Богдан такими подробицями поділився в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Він зазначив, що чув, що депутатів штрафують, коли вони не голосують за необхідні ініціативи.

Богдан сказав, що зарплата, яку платять в конвертах, умовно становить "20 тисяч не гривень". Якщо нардеп не виконує вказівок, то вона начебто зменшується.

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Коротко про інформацію про зарплати у "конвертах" у Раді:

У НАБУ, за словами Артема Ситника, є 10 заяв, які стосуються отримання нардепами грошей у "конвертах".

Раніше про таку практику у Раді повідомляла нардепка Анна Скороход та покійний Антон Поляков.

Щодо цього спілкувався з Миколою Тищенком ще у 2018 році пранкер Джокер.

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