Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Исландию.

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Как Буданов прокомментировал слухи о "его словах"

Я вам анекдот расскажу. Сидят две бабки возле двора, и одна другой говорит: “Смотри, ушла, а дочка у нее шл***дра”. Другая бабка говорит: "Так у нее же сын". "Ну так пусть всем теперь рассказывает, что это не так". Вот такой мой ответ,

– заявил Буданов.

Отметим, что СМИ распространяли информацию, что Буданов якобы сказал, что Украине серьезные переговоры по завершению войны якобы надо начать летом 2025 года, иначе Украина якобы прекратит существовать.

Впоследствии в ГУР официально отрицали принадлежность этой цитаты Кириллу Буданову.

"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов", – говорится в заметке.

До того разведка отметила, что распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.