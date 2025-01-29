Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ісландію.

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Як Буданов прокоментував чутки про "його слова"

Я вам анекдот розповім. Сидять дві бабки біля подвір’я, і одна іншій каже: “Дивись, пішла, а донька в неї шл***дра”. Інша бабця каже: "Так у неї ж син". "Ну то нехай всім тепер розказує, що це не так". Ось така моя відповідь,

– заявив Буданов.

Зазначимо, що ЗМІ поширювали інформацію, що Буданов нібито сказав, що Україні серйозні переговори щодо завершення війни нібито треба розпочати влітку 2025 року, інакше Україна буцімто припинить існувати.

Згодом у ГУР офіційно заперечили приналежність цієї цитати Кирилу Буданову.

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", – мовиться у дописі.

До того розвідка наголосила, що поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.