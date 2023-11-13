Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что у парламентария нет никакого доступа к инсайду. Он добавил, что Гончаренко работает исключительно на то, чтобы немного "повысить свой информационный вес и хайпануть на той или иной информации", которой не существует.

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"Он играет на расколах. Чем хуже, тем лучше для него лично или для политической партии, членом которой он, непосредственно, является", – подчеркнул Подоляк.

Советник главы Офиса Президента отметил, что не понимает, зачем это делать, ведь украинское общество сейчас переживает сложные времена. Ведь не совсем понятно, когда закончится война и что происходит с отношениями с партнерами, которые также чувствуют усталость. А кто-то, по его словам, "реализует свои политические амбиции или свои политические видения".

Это для меня удивительно, ведь закончим войну – после этого можем выступать с любыми тезисами, с конфликтными, неконфликтными. Потому что у нас будет промежуток времени, когда мы сможем обладать абсолютной неприкосновенностью страны – никто больше не будет нападать,

– сказал Михаил Подоляк.

И тогда, дескать, можно будет проводить любые внутренние дискуссии. Он подчеркнул, что сначала нужно правильно расставлять приоритеты. В общем, первый приоритет – война, второй и третий – выигрыш в этой войне и отправление России на внутреннюю трансформацию.

А четвёртое и пятое – получение военной помощи от партнеров и конкретные виды технологического оружия для эффективного продвижения, о которых говорил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Речь, в частности, об инвестициях в производство дронов и ракет, ремонтные способности.

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Советник главы ОП отметил, что партнеры Украины должны видеть консенсус в украинском обществе Так, как это было в начале и в средине полномасштабной войны России против Украины.

"Мне вообще удивительно, что сегодня есть люди, которые играют в политический процесс, несмотря на то, что происходит на линии фронта и что вообще в стране происходит", – подчеркнул Подоляк.

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