Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що парламентар не має жодного доступу до інсайда. Він додав, що Гончаренко працює виключно на те, аби трохи "підвищити свою інформаційну вагу та хайпанути на тій чи інший інформації", якої не існує.

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"Він грається на розколах. Чим гірше, тим краще для нього особисто чи для політичної партії, членом якої він, безпосередньо, є", – наголосив Подоляк.

Радник глави Офісу Президента зауважив, що не розуміє, нащо це робити, адже українське суспільство нині переживає складні часи. Адже не зовсім зрозуміло, коли закінчиться війна та що відбувається з відносинами із партнерами, які також відчувають втому. А хтось, тим часом, за його словами, "реалізовує свої політичні амбіції чи свої політичні бачення".

Це для мене дивно, адже закінчимо війну – після цього можемо виступати з будь-якими тезами, з конфліктними, неконфліктними. Тому що у нас буде проміжок часу, коли ми зможемо мати абсолютну недоторканість країни – ніхто більше не нападатиме,

– сказав Михайло Подоляк.

І тоді, мовляв, можна буде проводити будь-які внутрішні дискусії. Він наголосив, що спочатку треба правильно розставляти пріоритети. Загалом перший пріоритет – війна, другий і третій – виграш у цій війні та відправлення Росії на внутрішню трансформацію.

А четверте і п'яте – отримання військової допомоги від партнерів та конкретні види технологічної зброї для ефективного просування, про які говорив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Мовиться, зокрема, про інвестиції у виробництво дронів та ракет, ремонтні спроможності.

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Радник глави ОП зауважив, що партнери України мають бачити консенсус в українському суспільстві. Так, як це було на початку та в середині повномасштабної війни Росії проти України.

"Мені взагалі дивно, що сьогодні є люди, які грають у політичний процес, попри те, що відбувається по лінії фронту та що взагалі в країні відбувається", – наголосив Подоляк.

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