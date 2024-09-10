Эта фраза прозвучала не просто так: на что намекнул в своем заявлении Лавров

Глава МИД России Лавров выступил с очередным заявлением. Ничего нового не сказал, но одна фраза прозвучала, как не прозрачный намек.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что ключевая фраза от Лаврова прозвучала относительно переговоров.

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России не надо территории

Рейтерович отметил, что фраза от Лаврова прозвучала примерно так – России не нужны территории, ей нужны права людей, которые там проживают. Это возвращение к риторике, которую Кремль использовал до полномасштабного вторжения.

"Мы чужой земли никогда не хотели, мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требуют международные права, многочисленные конвенции о правах человека, о правах национальных меньшинств", – заявил Лавров.

В принципе, это определенный намек, если Россия пойдет когда-то на какие-то переговоры, то она будет требовать эфемерных вещей, при условии возвращения части территории. Ничего из этого прямо не прозвучало, но как намек это прозвучало. Они же говорили, чтобы права русскоязычных были бы соблюдены, они бы ничего не начинали, хотя это полный бред,

– отметил политолог.

Россия готовится к переговорам

По его словам, заявления Лаврова сошлись с заявлениями мировых лидеров, например Шольц, о переговорах. Мировые медиа печатают материалы об уступках и компромиссах. Россия играет в игру, что она адекватная страна и готова садиться за стол переговоров.

"Это очень еще отдаленная история, но она уже имеет место. Это в том числе и подготовка к встрече Зеленского с Байденом, презентации украинского мирного плана 2 кандидатам на пост президента США. Россия пытается здесь перехватить инициативу и вернуться в эту игру", – отметил Рейтерович.