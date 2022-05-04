Россия представляет угрозу не только Украине
Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал антисемитские заявления главы российского МИД Сергея Лаврова.
Внимание МИД России предъявило обвинение Израилю в поддержке нацизма
Его заявление о "еврейской крови" Гитлера – это больше, чем моветон. Это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв. Это тот же ревизионизм в истории, с которым, якобы, борется Москва,
– отметил Ермак.
Действия России слишком похожи на действия нацистов
Но объяснил, что в действиях России слишком много напоминает взгляды и практики нацистов. В частности, отрицание права на существование украинского государства и украинского народа, чрезвычайная жестокость, с которой российские оккупанты пытают и казнят наших мирных граждан, систематическое уничтожение нашего культурного наследия – все это военные преступления нацистов.
То есть Россия таким образом пытается переложить свои преступления на тех, против кого они совершаются. Даже если для этого приходится перечить истории.
В истории был один Холокост. То человеконенавистническое мировоззрение, пренебрежительная риторика и зверские методы его виновников не ушли в прошлое. В общей истории евреев и украинцев теперь добавилось страниц,
– добавил Ермак.
Политик призвал Израиль жестко и решительно реагировать на подобную пренебрежительную и преступную российскую политику и встать на сторону Украины.
О каком заявлении идет речь
Глава российского МИД Сергей Лавров "прославился" очередным бредом о том, что у Гитлера была еврейская кровь.
В частности, Лавров заявил, что война в Украине "нужна", потому что здесь власть держат "нацисты". Он отметил, что у президента Владимира Зеленского еврейские корни. Однако это ничего не значит, потому что у Гитлера тоже текла еврейская кровь.
Как отреагировали в мире на позорное заявление Лаврова
- Украина и Израиль сразу же высказали осуждение таких слов российскому чиновнику.
- Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что такие слова возмутительны, и является грубой исторической ошибкой.
- Советник ОП Михаил Подоляк тоже отреагировал на заявление Лаврова и назвал эти заявления "откровенно антисемитскими". Именно это доказывает, что Россия следует нацистской идеологии.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такие слова Лаврова отвратительными. Они оскорбляют не только Зеленского, но Израиль и весь его народ.
- В США назвали антисемитские высказывания Сергея Лаврова самым позорным проявлением расизма, пропаганды и лжи.