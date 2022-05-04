Россия представляет угрозу не только Украине

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал антисемитские заявления главы российского МИД Сергея Лаврова.

Внимание МИД России предъявило обвинение Израилю в поддержке нацизма

Его заявление о "еврейской крови" Гитлера – это больше, чем моветон. Это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв. Это тот же ревизионизм в истории, с которым, якобы, борется Москва,
– отметил Ермак.

Действия России слишком похожи на действия нацистов

Но объяснил, что в действиях России слишком много напоминает взгляды и практики нацистов. В частности, отрицание права на существование украинского государства и украинского народа, чрезвычайная жестокость, с которой российские оккупанты пытают и казнят наших мирных граждан, систематическое уничтожение нашего культурного наследия – все это военные преступления нацистов.

То есть Россия таким образом пытается переложить свои преступления на тех, против кого они совершаются. Даже если для этого приходится перечить истории.

В истории был один Холокост. То человеконенавистническое мировоззрение, пренебрежительная риторика и зверские методы его виновников не ушли в прошлое. В общей истории евреев и украинцев теперь добавилось страниц,
– добавил Ермак.

Политик призвал Израиль жестко и решительно реагировать на подобную пренебрежительную и преступную российскую политику и встать на сторону Украины.

О каком заявлении идет речь

Глава российского МИД Сергей Лавров "прославился" очередным бредом о том, что у Гитлера была еврейская кровь.

В частности, Лавров заявил, что война в Украине "нужна", потому что здесь власть держат "нацисты". Он отметил, что у президента Владимира Зеленского еврейские корни. Однако это ничего не значит, потому что у Гитлера тоже текла еврейская кровь.

Как отреагировали в мире на позорное заявление Лаврова

  • Украина и Израиль сразу же высказали осуждение таких слов российскому чиновнику.
  • Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что такие слова возмутительны, и является грубой исторической ошибкой.
  • Советник ОП Михаил Подоляк тоже отреагировал на заявление Лаврова и назвал эти заявления "откровенно антисемитскими". Именно это доказывает, что Россия следует нацистской идеологии.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такие слова Лаврова отвратительными. Они оскорбляют не только Зеленского, но Израиль и весь его народ.
  • В США назвали антисемитские высказывания Сергея Лаврова самым позорным проявлением расизма, пропаганды и лжи.

Интересно – Лавров выдал новое абсурдное заявление: детали в видео