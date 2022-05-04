Россия представляет угрозу не только Украине

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал антисемитские заявления главы российского МИД Сергея Лаврова.

Внимание МИД России предъявило обвинение Израилю в поддержке нацизма

Его заявление о "еврейской крови" Гитлера – это больше, чем моветон. Это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв. Это тот же ревизионизм в истории, с которым, якобы, борется Москва,

– отметил Ермак.

Действия России слишком похожи на действия нацистов

Но объяснил, что в действиях России слишком много напоминает взгляды и практики нацистов. В частности, отрицание права на существование украинского государства и украинского народа, чрезвычайная жестокость, с которой российские оккупанты пытают и казнят наших мирных граждан, систематическое уничтожение нашего культурного наследия – все это военные преступления нацистов.

То есть Россия таким образом пытается переложить свои преступления на тех, против кого они совершаются. Даже если для этого приходится перечить истории.

В истории был один Холокост. То человеконенавистническое мировоззрение, пренебрежительная риторика и зверские методы его виновников не ушли в прошлое. В общей истории евреев и украинцев теперь добавилось страниц,

– добавил Ермак.

Политик призвал Израиль жестко и решительно реагировать на подобную пренебрежительную и преступную российскую политику и встать на сторону Украины.

О каком заявлении идет речь

Глава российского МИД Сергей Лавров "прославился" очередным бредом о том, что у Гитлера была еврейская кровь.

В частности, Лавров заявил, что война в Украине "нужна", потому что здесь власть держат "нацисты". Он отметил, что у президента Владимира Зеленского еврейские корни. Однако это ничего не значит, потому что у Гитлера тоже текла еврейская кровь.

Как отреагировали в мире на позорное заявление Лаврова

Украина и Израиль сразу же высказали осуждение таких слов российскому чиновнику.

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что такие слова возмутительны, и является грубой исторической ошибкой.

Советник ОП Михаил Подоляк тоже отреагировал на заявление Лаврова и назвал эти заявления "откровенно антисемитскими". Именно это доказывает, что Россия следует нацистской идеологии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал такие слова Лаврова отвратительными. Они оскорбляют не только Зеленского, но Израиль и весь его народ.

В США назвали антисемитские высказывания Сергея Лаврова самым позорным проявлением расизма, пропаганды и лжи.

Интересно – Лавров выдал новое абсурдное заявление: детали в видео