Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, такие заявления от Лукашенко точно раздаются неспроста.
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Чью роль играет Лукашенко
Александр Мусиенко убежден, что когда происходят какие-нибудь события, всегда разоблачается агентура.
Вообще Лукашенко – находка для шпиона, потому что он сегодня публично подсказал, что нужно делать сейчас всем "людям доброй воли" и мировому сообществу, чтобы не допустить потенциального развертывания ядерного оружия России в Беларуси,
– заметил он.
По его мнению, Лукашенко намекает на то, что если вдруг что-нибудь произойдет с самолетами или "Искандерами", то необходимости в ядерном оружии просто не будет.
Синхронность Орбана и Лукашенко
Мусиенко объяснил, что самопровозглашенный руководитель делает заявления якобы в пользу прекращения войны, чтобы откладывать контрнаступление Украины.
"Синхронно появляется интервью Виктора Орбана, венгерского премьера", – добавил он.
По его словам, он все доносит фактически в Кремль. Например, один из его нарративов, что ЕС как будто собирается отправлять в Украину войска, а это может привести к началу Третьей мировой войны.
Орбан заходит с того, что посылает месседж западным обществам, что "смотрите и начинайте давление на собственные правительства, чтобы эти страны стали меньше поддерживать Украину".
– сообщил он.
Мусиенко отметил, что Лукашенко и Орбан прорабатывают два нарратива: необходимость заморозки конфликта и запугивания западного сообщества.
Выступление Лукашенко: коротко
- 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусскому народу. Он рассказывал о планах стран НАТО напасть на Беларусь, а также неоднократно отмечал, что сейчас нужно провести переговоры между Украиной и Россией.
- Белорусские СМИ сообщали, что на выступление Лукашенко должны были согнать более 2,5 тысяч человек. Там должны быть и представители власти, и работники трудовых коллективов.
- Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.