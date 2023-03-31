Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, такие заявления от Лукашенко точно раздаются неспроста.

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Чью роль играет Лукашенко

Александр Мусиенко убежден, что когда происходят какие-нибудь события, всегда разоблачается агентура.

Вообще Лукашенко – находка для шпиона, потому что он сегодня публично подсказал, что нужно делать сейчас всем "людям доброй воли" и мировому сообществу, чтобы не допустить потенциального развертывания ядерного оружия России в Беларуси,

– заметил он.

По его мнению, Лукашенко намекает на то, что если вдруг что-нибудь произойдет с самолетами или "Искандерами", то необходимости в ядерном оружии просто не будет.

Синхронность Орбана и Лукашенко

Мусиенко объяснил, что самопровозглашенный руководитель делает заявления якобы в пользу прекращения войны, чтобы откладывать контрнаступление Украины.

"Синхронно появляется интервью Виктора Орбана, венгерского премьера", – добавил он.

По его словам, он все доносит фактически в Кремль. Например, один из его нарративов, что ЕС как будто собирается отправлять в Украину войска, а это может привести к началу Третьей мировой войны.

Орбан заходит с того, что посылает месседж западным обществам, что "смотрите и начинайте давление на собственные правительства, чтобы эти страны стали меньше поддерживать Украину".

– сообщил он.

Мусиенко отметил, что Лукашенко и Орбан прорабатывают два нарратива: необходимость заморозки конфликта и запугивания западного сообщества.

Выступление Лукашенко: коротко