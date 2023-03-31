Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, такі заяви від Лукашенка точно лунають не просто так.

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Чию роль грає Лукашенко

Олександр Мусієнко переконаний, що коли відбуваються якісь події, завжди викривається агентура.

Взагалі Лукашенко – знахідка для шпигуна, тому що він сьогодні публічно видав підказку, що потрібно робити зараз всім "людям доброї волі" й світовій спільноті, аби не допустити потенційного розгортання ядерної зброї Росії в Білорусі,

– зауважив він.

На його думку, Лукашенко натякає на те, що якщо раптом щось станеться з літаками чи "Іскандерами", то необхідності у ядерній зброї просто не буде.

Синхронність Орбана та Лукашенка

Мусієнко пояснив, що самопроголошений очільник робить заяви нібито на користь припинення війни, щоб відтерміновувати контрнаступ України.

"Синхронно з'являється інтерв'ю Віктора Орбана, угорського прем'єра", – додав він.

За його словами, він все доносить фактично в Кремль. Наприклад, один з його наративів, що ЄС наче збирається надсилати до України війська, а це може призвести до початку Третьої світової війни.

Орбан заходить з того, що посилає меседж західним суспільствам, що "дивіться та починайте тиск на власні уряди, щоб ці країни стали менше підтримувати Україну,

– повідомив він.

Мусієнко зазначив, що Лукашенко та Орбан пропрацьовують два наративи: необхідність замороження конфлікту та залякування західної спільноти.

Виступ Лукашенка: коротко