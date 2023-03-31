Журналіст 24 Каналу Олексій Печій помітив цікаву деталь у промові Лукашенка, особливо в контексті того, що зовсім скоро Владімір Путін зустрінеться зі своїм колегою.

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Лукашенко каже, що Захід винен у тому, що він на боці Путіна

Білоруський диктатор Лукашенко спробував просунути тезу про припинення бойових дій в Україні, яку пропагує і лідер Угорщини Віктор Орбан. У п'ятницю, 31 березня, Лукашенко зачитував послання до білоруського парламенту.

У своїй промові Лукашенко образився на звинувачення у тому, що він ліг під Путіна. За його словами, ті, хто хочуть, щоб він воював проти Путіна та Росії, нібито не розуміють білоруського менталітету.

Але тут цікаво, що Лукашенко раптом заявив, що це Захід винен у тому, що він на боці Путіна. Він поставив риторичне питання, навіщо Захід запроваджував санкції проти Білорусі після 24 лютого? Мовляв, якби цього не було, то може Лукашенко і був би більш лояльним до Заходу.

Також Лукашенко спробував пояснити навіщо йому ядерна зброя Росії. Він заявив, що в Білорусі готується "державний переворот", країну нібито намагаються "втягнути у війну".

Саме тому Мінськ ініціював переговори з російським диктатором щодо розміщення ядерної зброї на території країни.

Також Лукашенко запевнив, що в нього нібито є інформація про те, що Польща готує ледь не захоплення Білорусі і використовує для цього противників білоруського режиму.

Хто може влаштувати переворот у Білорусі

Але далі Лукашенко озвучив цікаву деталь – каже, що нібито переворот в Білорусі можуть влаштувати ті білоруські бійці, які нині воюють на боці України.

А це значить, що він реально боїться того, що після перемоги України всі білоруські добровольці повернуться додому. Далі Лукашенко додав, що нібито якщо знадобиться, то він попросить у Путіна і стратегічну, а не лише тактичну ядерну зброю.

Також прозвучали заяви, які прямо розкривають страх Лукашенка та його спроби підіграти тезам про те, що просто треба припинити вогонь в Україні.

Зокрема, на його думку, жодна зі сторін на фронті нібито не розуміє за що воює. Окрім того, Лукашенко озвучив маячню про те, що нібито обидві сторони "розуміють, що здобути перемогу неможливо".

Мовляв, якщо російське керівництво зрозуміє, що ситуація загрожує розпадом Росії, то Путін застосує ядерну зброю.

Лукашенко натякнув, що Кремль боїться контрнаступу ЗСУ

А далі Лукашенко додав, що нібито на фронті українські та російські бійці вже ледь не братаються і передають один одному інформацію про підготовку ударів.

І виходячи з цього Лукашенко запропонував просто припинити вогонь. Бо, як виявилося за логікою Лукашенка – нацистів в Україні вже немає.

"Спробую ризикнути запропонувати припинити бойові дії. Багато зараз, особливо у Росії можуть сказати, ми вже припиняли тоді на Донбасі, тоді була інша ситуація. Та з урахуванням цих умов припинити бойові дії, перемир'я оголосити без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї, живої сили та техніки.

Всі завмерли. Потім мають бути початі перемовини, але якщо Захід у черговий раз спробує використати паузу в бойових діях, то Росія має право використовувати всі види зброї. Всі питання можливо вирішити за столом переговорів без попередніх умов", – сказав Лукашенко.

Тобто диктатор Лукашенко банально боїться розгрому російської армії на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу, а тому закликає просто припинити вогонь, та ще й так, аби Захід перестав постачати зброю Україні.

І всі ці наративи Лукашенко навряд чи озвучував би без дозволу Путіна. А це наштовхує на думку, що Кремль так само боїться контрнаступу ЗСУ.