Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Так он прокомментировал заявление Лукашенко, что Россия и Беларусь "сделали подарок Западу, ведь погрязли в этой войне".

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Выходит, что Александр Лукашенко случайно проговорился или специально признал, что Беларусь таки принимает участие в войне против Украины. Однако делать из этого каких-либо выводов не стоит. Лукашенко постоянно говорит разный бред.

Лукашенко притворяется психически больным

Как подчеркнул Шейтельман, невозможно серьезно анализировать заявления Лукашенко. Белорусский диктатор, вероятно, притворяется психически больным человеком перед Путиным. Только так может хоть как-то объяснить тот бред, который тот регулярно распространяет.

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На самом деле, белорусский диктатор потерял власть в своей стране после полномасштабного вторжения России в Украину. У него практически нет рычагов воздействия.

Он потерял все. У него нет инструментов влияния на Беларусь, на ее территорию, на ее вооруженные силы. Снаряды он продал России. Или за деньги, или за еду, или за газ. У него ничего нет,

– заметил Шейтельман.

Самое интересное, что в момент, когда и в России, и в Беларуси может начаться политическая нестабильность, Лукашенко оказался фактически без ничего. Он сейчас беззащитен.

Ситуация в Беларуси: коротко