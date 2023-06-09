Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Так він прокоментував заяву Лукашенка, що Росія та Білорусь "зробили подарунок Заходу, адже загрузли в цій війні".
До теми Суцільне приниження: чому Путін втрачає вплив на своїх колишніх сателітів і союзників
Виходить, що Олександр Лукашенко випадково проговорився або ж цілком спеціально визнав, що Білорусь таки бере участь у війні проти України. Однак робити з цього якихось висновків не варто. Лукашенко постійно говорить різну маячню.
Лукашенко вдає з себе психічно хворого
Як наголосив Шейтельман, неможливо серйозно аналізувати заяви Лукашенка. Білоруський диктатор, ймовірно, вдає з себе психічно хвору людину перед Путіним. Лише так може хоча б якось пояснити ту маячню, яку той регулярно поширює.
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Насправді білоруський диктатор втратив владу у своїй країні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нього практично немає важелів впливу.
Він втратив усе. У нього немає інструментів впливу на Білорусі, на її територію, на її збройні сили. Снаряди він продав Росії. Чи за гроші, чи за їжу, чи за газ. У нього нічого немає,
– зауважив Шейтельман.
Найцікавіше, що в момент, коли і в Росії, і в Білорусі може початися політична нестабільність, Лукашенко опинився фактично без нічого. Він зараз беззахисний.
Ситуація в Білорусі: коротко
- На початку повномасштабного вторгнення російські війська почали наступати на Київ саме з території Білорусі. Однак поки немає фактів, що саме білоруська армія бере участь у війні проти України.
- В березні 2023 року Владімір Путін погрожував, що розмістить ядерну зброю в Білорусі. Цей процес триває. Нещодавно Путін заявив, що 7 – 8 липня завершаться "відповідні процедури" на території Білорусі. А далі почнеться переміщення ядерної зброї.
- Країни ЄС та США розкритикували дії Білорусі та Росії. Там підкреслили, що переміщення ядерної зброї є кроком ескалації.