Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Так він прокоментував заяву Лукашенка, що Росія та Білорусь "зробили подарунок Заходу, адже загрузли в цій війні".

До теми Суцільне приниження: чому Путін втрачає вплив на своїх колишніх сателітів і союзників

Виходить, що Олександр Лукашенко випадково проговорився або ж цілком спеціально визнав, що Білорусь таки бере участь у війні проти України. Однак робити з цього якихось висновків не варто. Лукашенко постійно говорить різну маячню.

Лукашенко вдає з себе психічно хворого

Як наголосив Шейтельман, неможливо серйозно аналізувати заяви Лукашенка. Білоруський диктатор, ймовірно, вдає з себе психічно хвору людину перед Путіним. Лише так може хоча б якось пояснити ту маячню, яку той регулярно поширює.

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Насправді білоруський диктатор втратив владу у своїй країні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У нього практично немає важелів впливу.

Він втратив усе. У нього немає інструментів впливу на Білорусі, на її територію, на її збройні сили. Снаряди він продав Росії. Чи за гроші, чи за їжу, чи за газ. У нього нічого немає,

– зауважив Шейтельман.

Найцікавіше, що в момент, коли і в Росії, і в Білорусі може початися політична нестабільність, Лукашенко опинився фактично без нічого. Він зараз беззахисний.

Ситуація в Білорусі: коротко