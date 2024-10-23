Орбан сравнил ЕС с коммунистическим режимом и заявил, что Венгрия не станет "вассалом Брюсселя"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес антиевропейскую речь, в которой обвинил ЕС в стремлении якобы подчинить себе Венгрию. Он сравнил Евросоюз с коммунистическим режимом.

Об этом пишет Telex со ссылкой на его речь по поводу годовщины венгерской революции в парке в Милленарис в Будапеште сегодня, 23 октября.

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Орбан раскритиковал Евросоюз

Скандальный венгерский премьер, произнося речь по поводу годовщины, провел параллели между коммунистическим режимом, с которым венгры боролись в 1956 году, и Евросоюзом. Виктор Орбан говорит, что якобы на Венгрию все больше растет давление со стороны Брюсселя.

По его словам, одним из главных уроков для Венгрии после революции стало то, что венгры должны бороться только за собственную страну и ее свободу. Но, как говорит политик, независимая политика Венгрии якобы неприемлема для Брюсселя.

Поэтому, по его мнению, ЕС хочет избавиться от национального правительства Венгрии и таким образом навязать ей свое "марионеточное правительство". Также он добавил, что сейчас вопрос заключается в том, "будем ли мы подчиняться воле Брюсселя, или ответим так, как венгры в 1956 году".

Орбан сказал, что венгры уже "сто раз доказали", что не боятся шантажа со стороны сильных мира сего. "Мы знаем, что они хотят отдать наших детей на растерзание гендерным активистам", – абсурдно заявил венгерский премьер-министр.

Мы не допустим, чтобы Венгрию снова сделали марионеточным государством, вассалом Брюсселя. Им это не удастся, мы, венгры, сделаем это снова,

– резюмировал он.

Кроме того, Орбан заявил о "самой большой угрозе мировой войны" за последние 70 лет. Он обвинил Брюссель во "втягивании всего Евросоюза в войну", а после этого, как ни странно, раскритиковал План победы Зеленского.