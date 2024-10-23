Про це пише Telex із посиланням на його промову з приводу річниці угорської революції у парку в Мілленаріс в Будапешті сьогодні, 23 жовтня.

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Орбан розкритикував Євросоюз

Скандальний угорський прем'єр, виголошуючи промову з приводу річниці, провів паралелі між комуністичним режимом, із яким угорці боролись у 1956 році, та Євросоюзом. Віктор Орбан каже, що нібито на Угорщину дедалі більше зростає тиск з боку Брюсселя.

За йог словами, одним із головних уроків для Угорщини після революції стало те, що угорці повинні боротися лише за власну країну та її свободу. Але, як каже політик, незалежна політика Угорщини буцімто є неприйнятною для Брюсселя.

Тому, на його думку, ЄС хоче позбутися національного уряду Угорщини й таким чином нав'язати їй свій "маріонетковий уряд". Також він додав, що зараз питання полягає в тому, "чи будемо ми підкорятися волі Брюсселя, чи відповімо так, як угорці в 1956 році".

Орбан сказав, що угорці вже "сто разів довели", що не бояться шантажу з боку сильних світу цього. "Ми знаємо, що вони хочуть віддати наших дітей на поталу гендерним активістам", – абсурдно заявив угорський прем'єр-міністр.

Ми не допустимо, щоб Угорщину знову зробили маріонетковою державою, васалом Брюсселя. Їм це не вдасться, ми, угорці, зробимо це знову,

– резюмував він.

Крім того, Орбан заявив про "найбільшу загрозу світової війни" за останні 70 років. Він звинуватив Брюссель у "втягуванні всього Євросоюзу у війну", а після цього, як не дивно, розкритикував План перемоги Зеленського.