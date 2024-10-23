А він не хоче, аби через план в Угорщині "знову стояли слов’янські солдати зі сходу". Про це пише видання Magyar Nemzet з посиланням на його заяву у річницю угорської революції у парку в Мілленаріс в Будапешті.

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Орбан знову розкритикував План перемоги

Глава угорського уряду вкотре заявив про "найбільшу загрозу світової війни" за останні 70 років. Віктор Орбан звинуватив Брюссель у "втягуванні всього Євросоюзу у війну", а після цього, як не дивно, розкритикував План перемоги Володимира Зеленського.

За його словами, суть Плану перемоги полягає у "розширенні війни".

План передбачає, що Україну мають запросити у НАТО і що війна буде перенесена на територію Росії. Згідно з ним, після перемоги на східному фронті Україна замість американців береться забезпечувати безпеку всієї Європи своєю зміцнілою армією. Тобто ми, угорці, одного дня можемо прокинутися із фактом, що в Угорщині знову дислокуються слов’янські солдати зі сходу. Ми цього не хочемо,

– сказав він.

Тож, як зазначив Орбан, "для угорської свободи можна зробити найбільше, не беручи участі у війнах інших народів". До слова, під час його виступу один із присутніх на церемонії намагався підбігти до прем'єра Угорщини. Відомо, що охорона зупинила чоловіка, і після короткої сутички забрала геть.