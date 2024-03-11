Отметим, что папа Франциск в интервью швейцарскому вещателю сказал, что Украина должна иметь смелость сесть за стол переговоров. Он заявил, что сильнейшим является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет “мужество белого флага”. Это заявление понтифика вызвало большой резонанс в мире.

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Что сказал Песков

Дмитрий Песков в ответ на слова папы Франциска акцентировал, что Владимир Путин неоднократно высказывался за переговоры. Однако, по словам спикера, украинская власть возможность такого общения жестко отрицает

Песков добавил, Киев в этом вопросе полагается на заявления стран Запада о поражении России – якобы это является "глубочайшей ошибкой".

Реакция на слова Франциска

  • Сразу после волны недовольства в Ватикане попытались объяснить, что имел в виду Папа Римский. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отметил, что слова о "белом флаге" понтифик подхватил у журналистки. А переговоры, по его словам, не предусматривают капитуляцию. В то же время Франциск якобы выражает "глубокую приверженность к измученному украинскому народу".
  • Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что в Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. Он поблагодарил всех украинских капелланов, которые с армией. Президент добавил, что именно церковь с людьми, а не занимается "виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить".
  • Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций дал совместный ответ понтифику. Представители отметили, что "никто и никогда не заставит наш народ капитулировать". По их словам, сдаться – это означает не мир, а победу рабства над свободой.