Зазначимо, що папа Франциск в інтерв'ю швейцарському мовнику сказав, що Україна повинна мати сміливість сісти за стіл переговорів. Він заявив, що найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має "мужність білого прапора". Ця заява понтифіка викликала неабиякий резонанс у світі.
Дивіться також "Мужність білого прапора": усе, що відомо про скандальну заяву Папи Римського
Що сказав Пєсков
Дмітрій Пєсков у відповідь на слова папи Франциска акцентував, що Владімір Путін неодноразово висловлювався про переговори. Однак, за словами речника, українська влада можливість такого спілкування жорстко заперечує.
Пєсков додав, Київ у цьому питанні покладається на заяви країн Заходу про поразку Росії – нібито це є "найглибшою помилкою".
Реакція на слова Франциска
- Одразу після хвилі невдоволення у Ватикані спробували пояснити, що мав на увазі Папа Римський. Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні зазначив, що слова про "білий прапор" понтифік підхопив у журналістки. А переговори, за його словами, не передбачають капітуляцію. Водночас Франциск нібито висловлює "глибоку прихильність до змученого українського народу".
- Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що в Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. Він подякував всім українським капеланам, які з армією. Президент додав, що саме церква з людьми, а не займається "віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити".
- Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дала спільну відповідь понтифіку. Представники зазначили, що "ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати". За їх словами, здатися – це означає не мир, а перемогу рабства над свободою.