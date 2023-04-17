Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, Пригожин является едва ли не первым человеком, который публично попытался попросить у Путина прекратить войну. Хотя на самом деле ни о каком окончании войны речь здесь не идет.
К теме Действует в интересах Путина: призыв Пригожина окончить войну дает четкий посыл
Зачем Пригожин начал о таком говорить
Как предположил Ступак, вероятно, никто из близкого окружения Путина не рискует намекать ему об окончании войны в Украине. А Пригожин стал об этом говорить.
Он, пожалуй, первый человек, который так или иначе попытался попросить у Путина остановить войну. Уверен, что ни один человек в окружении Путина не может поднять этот вопрос. А Пригожин так или иначе первый об этом заговорил.
– отметил Ступак.
Ступак прокомментировал заявление Пригожина об окончании войны: смотрите видео
По его мнению, Пригожин может понимать, что после Бахмута у российских оккупантов не будет сил двигаться еще дальше. Также подобными заявлениями он пытается построить свою дальнейшую политическую карьеру.
Что сказал Пригожин: коротко
- Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин неожиданно заявил, что России нужно поставить точку в войне против Украины. Будто бы нужно было заявить, что цели так называемой "СВО" уже достигнуты.
- Однако в его заявлении речь не идет о реальном прекращении войны. По мнению Пригожина, нужно прекратить наступательные действия оккупантов и "намертво" закрепиться на захваченных территориях.
- В Кремле пока никак не комментировали заявления Пригожина. Однако ранее представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что другого пути, кроме продолжения войны, нет.