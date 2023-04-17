Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Пригожин є чи не першою людиною, яка публічно спробувала попросити в Путіна припинити війну. Хоч насправді ні про яке закінчення війни тут не йдеться.
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Навіщо Пригожин почав про таке говорити
Як припустив Ступак, ймовірно, ніхто з близького оточення Путіна не ризикує натякати йому про закінчення війни в Україні. А Пригожин почав про це говорити.
Він, мабуть, є першою людиною, яка так чи інакше спробувала попросити в Путіна зупинити війну. Впевнений, що жодна людина в оточенні Путіна не може підняти це питання. А Пригожин так чи інакше перший про це заговорив,
– зазначив Ступак.
Ступак прокоментував заяву Пригожина про закінчення війни: дивіться відео
На його думку, Пригожин може розуміти, що після Бахмута в російських окупантів не буде сил рухатися ще далі. Також такими заявами він намагається побудувати свою подальшу політичну кар'єру.
Що сказав Пригожин: коротко
- Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин несподівано заявив, що Росії потрібно поставити крапку у війні проти України. Нібито потрібно було б заявити, що цілі так званої "СВО" вже досягнуті.
- Однак у його заяві не йдеться про реальне припинення війни. На думку Пригожина, потрібно припинити наступальні дії окупантів та "намертво" закріпитися на захоплених територіях.
- У Кремлі поки ніяк не коментували заяви Пригожина. Однак дещо раніше представник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що іншого шляху, окрім продовження війни, немає.