Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Пригожин є чи не першою людиною, яка публічно спробувала попросити в Путіна припинити війну. Хоч насправді ні про яке закінчення війни тут не йдеться.

До теми Діє в інтересах Путіна: заклик Пригожина закінчити війну дає чіткий посил

Навіщо Пригожин почав про таке говорити

Як припустив Ступак, ймовірно, ніхто з близького оточення Путіна не ризикує натякати йому про закінчення війни в Україні. А Пригожин почав про це говорити.

Він, мабуть, є першою людиною, яка так чи інакше спробувала попросити в Путіна зупинити війну. Впевнений, що жодна людина в оточенні Путіна не може підняти це питання. А Пригожин так чи інакше перший про це заговорив,

– зазначив Ступак.

Ступак прокоментував заяву Пригожина про закінчення війни: дивіться відео

На його думку, Пригожин може розуміти, що після Бахмута в російських окупантів не буде сил рухатися ще далі. Також такими заявами він намагається побудувати свою подальшу політичну кар'єру.

Що сказав Пригожин: коротко