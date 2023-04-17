Такое мнение в эфире 24 Канала допустил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что российский потребитель может воспринять Пригожина как адеквата, которых у России не так много.

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О чем сказал Пригожин

Евгений Пригожин – один из немногих персонажей в России, который пока не входит ни в одну команду, претендующую на власть, считает Валерий Клочок. И он может действовать в интересах российского диктатора. Его заявление в глазах так называемого трезвого читателя рассматривается как объективный анализ ситуации. Мол, достигнуты определенные результаты, дальше эффективно вести войну нечем, когда украинская армия становится мощнее.

"Он это говорит откровенно. Поэтому отмечает, что нужно прекращать эту так называемую "СВО". Не исключаю, что это может быть прямым посылом от команды, приближенной к Путину. Это может использовать его ближайшее окружение", – отметил эксперт.

Валерий Клочок о заявлении Евгения Пригожина: смотреть видео

Какие готовятся сценарии

Кремль пока не комментирует заявление Пригожина. Впрочем, в России остро стоят вопросы возможности ведения дальнейших наступательных действий в Украине, подчеркнул Клочок. Здесь нельзя недооценивать мобилизационный потенциал противника.

Но я не исключаю прекращения так называемой "СВО", хотя верится в это сложно, понимая претензии Путина. Впрочем, попытки стабилизироваться и закрепиться с целью подготовки дальнейшей военной претензии и в Украине в том числе нельзя. В этой части в России некоторые сценарии готовятся. Думаю, Пригожин может быть элементом такой информационной кампании, которая в конце концов выльется в желание России вести переговоры.

– предположил аналитик.

Чего боится Пригожин

Валерий Клочок отметил любопытное мнение, что в России Пригожина могут воспринимать как адеквата, пытающегося сохранить жизни. Поскольку при украинском контрнаступлении России не удастся удержать территорию и будут большие жертвы.

"Кроме этого Пригожин предостерегает правящую элиту не допустить ошибок, допущенных российской армией в 20 веке. Речь идет о Финской войне и событиях 1917 года, когда Николай II был снят с престола. Это намек, что и Путина могут убрать. Он предостерегает от либералов, которых боится. Они сейчас сидят за границей, но могут начать возвращаться и ситуация будет другой", – предположил спикер.

Заявление Пригожина: что известно