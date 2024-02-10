Но Путин просто расслабился в "теплой ванной", которую ему приготовил Такер Карлсон. Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что американский журналист вглядывался и провоцировал диктатора на откровенность. К слову, Путин сказал, что Вторая мировая война началась с Польши, ведь она "была несговорчивой".

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"Когда постоянно упоминается Вторая мировая и Путин говорит о том, что "мы сейчас воюем – это продолжение Второй мировой", он же не может не понимать, что в этом случае Гитлер – это он", – подчеркнул Яковенко.

Российский оппозиционный журналист добавил, что президент страны-агрессора так же напал на Украину ночью, как Адольф Гитлер напал на СССР. Именно поэтому Путин ставит себя на место Гитлера и оправдывает его.

По словам российского диктатора, поляки якобы "провоцировали Германию", поэтому, мол, у фюрера "не было другого выхода" как напасть.

Таким же способом, такими же аргументами он защищает себя. Он просто не понял, что сказал. Это все напрямую уголовный кодекс России – отрицание фактов, которые есть в Нюрнбергском трибунале, оправдание нацизма,

– отметил Игорь Яковенко.

Российский оппозиционный журналист добавил, что Карлсон более 2 часов говорил с военным преступником и при этом не спросил у Путина о том, как он относится к тому, что его объявил в розыск МУС за незаконную перевозку и депортацию украинских детей. Также он не спросил о Буче, Мариуполе и о том, зачем президент России убивает людей.

"Чрезвычайное событие"

По словам Яковенко, ни одного президента в России даже не встречали так, как американского журналиста Такера Карлсона. Так о его визите одно из российских пропагандистских изданий обнародовало не менее 5 новостей на главной странице.

Это продвижение Путина в Соединенных Штатах Америки. Это попытка объяснить американцам, что на самом деле эта агрессия является "вынужденной". Чем он и занимался 2 часа,

– добавил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, также здесь говорится о продвижении Дональда Трампа. Такер Карлсон – именно его человек. К слову, в ноябре экс-президент США предположил, что он возьмет американского журналиста к себе в вице-президенты.

"Если профессиональный лжец, создатель фейков Такер Карлсон становится вице-президентом у Трампа, все покровы, защитная одежда слетела бы и Трамп остался бы во всей отвратительной наготе", – заметил Игорь Яковенко.

Он считает, что интервью рассчитано на аудиторию, которая не в состоянии анализировать, сопоставлять информацию и не знает историю. Мол, это ориентация на популистов. Это как раз аудитория Такера Карлсона и Владимира Путина.

"Бенефициары – Путин, Такер Карлсон и Трамп", – отметил российский оппозиционный журналист.

Реакции на интервью Путина Такеру Карлсону