На эту тему в эфире 24 Канала разговаривали с военным экспертом Андреем Крамаровым. По его словам, Украина работает над производством собственного оружия. Понятно, что это масштабный и длительный процесс. Ответ Путину на такие циничные заявления регулярно прилетает по российским военным объектам. И еще не раз прилетит.

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Россия тоже сильно зависима от Запада

Как отметил Крамаров, диктатор забывает, что Россия во многом зависит от продажи собственной нефти. Также они получают значительное количество запчастей к собственному оружию именно от стран Запада через различные схемы. Если оборвать эти поставки – то возможности оккупантов сильно сокращаются.

Если не покупать у россиян природные ресурсы; ввести реальные санкции, которые нельзя будет обойти, то они так активно воевать не смогут,

– сказал Крамаров.

Украина изо всех сил работает над укреплением Вооруженных Сил Украины. Было бы замечательно, если бы та же Европа значительно активнее развивала собственный военно-промышленный комплекс. С начала полномасштабного вторжения они много чем помогли Украине. Но есть ощущение, что это можно было бы делать еще лучше.

Напомним, недавно российский диктатор дал интервью своим пропагандистам. Из него видно, что Путин боится пойти на мир и снова попытается затянуть боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Трамп способен заставить Путина к миру.