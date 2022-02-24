Заявление Путина о вторжении в Украину было записано еще 21 февраля

Президент России Владимир Путин приказал своим войскам ворваться в Украину. Это нападение было спланировано ранее.

В ночь на 24 февраля российские войска нанесли ракетный удар по территории Украины. Произошло это после циничного обращения Путина, которое он назвал "специальной военной операцией".

Стоящее В Украине вводят военное положение, – Зеленский

Однако само обращение было записано заранее – еще 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные из видео на сайте Кремля с заявлением агрессора.

Стоит добавить, что именно в этот день Путин признал "независимость" оккупированных ранее территорий Украины.