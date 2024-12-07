Военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 Канала объяснил, что головная часть в ходе полета не меняется. Она отсоединяется от ракетоносителя на конечном участке траектории, поэтому мощность не зависит от дальности.

Смотрите также Это был сигнал, – военный оценил влияние российского удара ракетой "Орешник"

Забавный стендап от Путина

Жданов рассказал, что когда-то главная часть ракеты не разделялась. К примеру, комплекс Р-300 "Скад", который Украина также имела в начале 2000-х. Здесь можно было использовать топливо, был совсем другой эффект.

Компоненты ракетного топлива, такие как меланж и гептил, высокотоксичны. На малой дальности баки ракеты полные, они взрываются и поражают живую силу противника. Таким способом пользовались в Афганистане во времена Советского Союза.

Интересно Путин сейчас плохо спит, – республиканец сказал, почему Герасимов звонил генералу Брауну

"Орешник" же не может лететь на малые расстояния, к примеру, 1000 километров. Поскольку заявленная дальность около 2 – 6 тысяч километров. Так, по крайней мере, записано в тактико-технических характеристиках.

Независимо от дальности пуска этой ракеты состав головной части не меняется. Соответственно мощность заложенного заряда в головную часть также не меняется,

– подчеркнул Олег Жданов.

Мягко говоря, Владимир Путин выступил с забавным стендапом, который был направлен на российское общество и страны-партнеры Украины. Он хотел запугать, но получилось лишь насмешить. По словам военного эксперта, натовские генералы надорвут животы, слушая заявление диктатора.

Недавно Александр Лукашенко попросил Путина разместить ракету "Орешник" в Беларуси, на что Путин согласился, запланировав это на вторую половину 2025 года.