Військовий експерт Олег Жданов в етері 24 Каналу пояснив, що головна частина в ході польоту не міняється. Вона від'єднується від ракетоносія на кінцевій ділянці траєкторії, тому потужність не залежить від дальності.

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Кумедний стендап від Путіна

Жданов розповів, що колись головна частина ракети не розділялася. До прикладу, комплекс Р-300 "Скад", який Україна також мала на початку 2000-х. Тут можна було використовувати паливо, був зовсім інший ефект.

Компоненти ракетного палива, такі як меланж та гептил, високотоксичні. На малій дальності баки ракети повні, вони вибухають та уражають живу силу противника. Таким способом користувалися в Афганістані за часів Радянського Союзу.

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"Орешник" же не може летіти на малі відстані, приміром, 1000 кілометрів. Оскільки заявлена дальність близько 2 – 6 тисяч кілометрів. Так, принаймні, записано в тактико-технічних характеристиках.

Незалежно від дальності пуску цієї ракети склад головної частини не міняється. Відповідно потужність закладеного заряду в головну частину також не міняється,

– наголосив Олег Жданов.

М'яко кажучи, Владімір Путін виступив з кумедним стендапом, який був спрямований на російське суспільство та країни-партнери України. Він хотів залякати, але вийшло лише насмішити. За словами військового експерта, натівські генерали надірвуть животи, слухаючи заяву диктатора.

Нещодавно Алєксандр Лукашенко попросив Путіна розмістити ракету "Орешник" в Білорусі, на що Путін погодився, запланувавши це на другу половину 2025 року.