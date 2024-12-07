Старший лейтенант, колишній командир 4 роти 47 механізованої бригади Микола Мельник зауважив 24 Каналу, що погоджується з такою думкою. Владімір Путін хотів продемонструвати свою силу.

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Удар був сигналом

"Я погоджуюся з більшістю, що це був своєрідний сигнал. Росіяни показали, що можуть вдарити туди, куди захочуть", – додав Микола Мельник.

Втім малоймовірно, що застосування "Орешника" може суттєво вплинути на діалог між Україною та Заходом та між Заходом і Росією. Звісно, Захід панічно боїться війни, але також там розуміють, що Збройні Сили досі чинять спротив окупантам.

Поки українці стримують росіян, то доти великої війни в Європі не буде. Тому цей сигнал не сильно вплинув ні на Україну, ні на щось інше,

– підкреслив Микола Мельник.

Нагадаємо, вперше про застосування "Орешника" повідомив Владімір Путін під час термінового відеозвернення 21 листопада. За словами диктатора, удар по Дніпру став відповіддю на дозвіл Україні бити далекобійною зброєю.