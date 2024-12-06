Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, президент Республіканської партії клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що Герасимов намагався просити "вибачення". США ж має розвідку у Росії та знає про її військовий потенціал.

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Чому Герасимов дзвонив генералу Брауну

За словами громадського діяча, президенти чи генерали Сполучених Штатів ніколи не розповідали про новітнє та якісне озброєння, яке має країна. Натомість США виробляє цю зброю та застосовує в потрібний момент.

На думку Пінкуса, спокійна реакція США на удар "Орешником" була через те, що це блеф.

Дзвінок свідчить про те, що Герасимов хоче пом'якшити атмосферу, сказати, буцімто, вибачте, це було заплановано, більше так робити не будемо,

– пояснив він.

Американці ж мають в Росії розвідку та знають, яку зброю та у якій кількості мають окупанти.

Зверніть увагу! Видання The Moscow Times повідомило, що Росія запустила експериментальну ракету "Орешник" по Україні як пропагандистську операцію, щоб посіяти страх і перебільшити свої можливості. Запуск супроводжувався масштабною пропагандистською кампанією, організованою офіційними особами та PR-експертами Кремля, але значних запасів систем "Орешник" у країни-агресорки немає.

Крім того, США не визнає Росію країною-спонсором тероризму через те, що країни мають зв'язки між спецслужбами, між Пентагоном та міністерством оборони Росії для того, щоб американці мали можливість попереджувати Росію, що США все бачить та чує.

Якщо країна-агресорка захоче використати неконвенційні види озброєння, США піде на випередження. Мовиться про "брязкання" Путіним ядерною зброєю, що поки не є нічим більшим, ніж намагання залякати Захід. Російський диктатор ніколи її не застосує.

Браун вперше зконтактувався з Росією, зробив висновки та передав їх американському керівництву. Тому це говорить про те, що Путін погано спить сьогодні, він не знає, що очікувати від Дональда Трампа. А далі будуть "сюрпризи", які будуть початком знищення путінського режиму,

– підсумував громадський діяч.